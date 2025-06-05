Інтерфакс-Україна
Події
16:56 05.06.2025

Умєров назвав удари по Херсону, Прилуках і Харкову частиною щоденного терору і закликав до санкцій та ізоляції РФ

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Умєров назвав удари по Херсону, Прилуках і Харкову частиною щоденного терору і закликав до санкцій та ізоляції РФ
Фото: ДСНС

Удари російських окупантів по Херсону, Харкову та Прилуках Чернігівської області, які призвели до чисельних руйнувань та постраждалих серед мирного населення, а також атаки по інших областях України, є частиною щоденного терору РФ проти України та геноцидом українського народу, відзначає міністр оборони України Рустем Умєров.

"Загалом минулої ночі росія атакувала Україну, випустивши 103 дрони-камікадзе та балістичну ракету. Мішені — мирні міста та села… Це не поодинокі випадки — це щоденний терор. Це не війна. Це систематичне знищення українського народу. Геноцид", - написав Умєров в Телеграм-каналі Міністерства оборони України у четвер.

Він відзначив, що на такі дії РФ слід реагувати посиленням санкцій проти РФ, її ізоляцією та військовою допомогою Україні. "Не достатньо лише слів підтримки. Потрібні дії: сильні санкції; реальна міжнародна ізоляція агресора; своєчасна військова допомога Україні. Лише це може зупинити російські атаки. Допоки москва не відчує реальної ціни за вбивства цивільних — вона продовжуватиме їх", - відзначив міністр.

"Пам’ять про кожну загиблу дитину має перетворитися на рішення, яке рятує життя інших", - додав Умєров.

Теги: #атаки_рф #реакція #умєров

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