Підвищення зарплат військовим має враховувати фінансові можливості держави - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявляє, що питання подальшого підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців має опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових можливостей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки і оборони.

"Мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця Збройних сил України, який виконує бойові завдання, на сьогодні становить понад 50 000 гривень на місяць. Одночасно повідомляємо, що в умовах воєнного стану основним пріоритетом державного бюджету є спрямування фінансового ресурсу на сектор безпеки і оборони. Так, кожна гривня, зібрана до державного бюджету, йде на забезпечення сил безпеки і оборони озброєнням, технікою, боєприпасами, а також підвищення мотивації військовослужбовців, насамперед тих, хто безпосередньо виконує бойові завдання в районах ведення бойових дій", - йдеться у відповіді Шмигаля на петицію.

Прем'єр додав, що питання подальшого підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців має опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових можливостей держави, пріоритетних потреб сектору безпеки і оборони для першочергового фінансування в умовах воєнного стану, пов’язаних із відсіччю збройної агресії РФ.

Як повідомлялося, 22 травня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітну плату військовослужбовцям як мінімум у 2 рази набрала необхідну для розгляду кількість голосів.