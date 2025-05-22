Петиція до Кабміну про підвищення зарплати військовим набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити заробітну плату військовослужбовцям набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 11 березня і станом на 22 травня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Більше двох років тому підвищили зарплату до 20 тис. грн, з того моменту про забезпечення військових забули. Не піднімають ні бойові, ні основні зарплати, звичайний охоронець в АТБ отримує більше, ніж військовий, і в кого буде стимул служити, якщо держава нехтує своїми людьми", - йдеться у тексті петиції.

У зв'язку з цим заявник просить розглянути питання підвищення зарплат військовим як мінімум удвічі.