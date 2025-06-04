Інтерфакс-Україна
Події
20:13 04.06.2025

Суд заочно виніс вирок зраднику Шарію та присудив йому 15 років ув'язнення

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Суд заочно виніс вирок зраднику Шарію та присудив йому 15 років ув'язнення

Вінницький міський суд визнав винним у державній зраді блогера Анатолія Шарія, що нині переховується в Іспанії, і заочно присудив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, зокрема його доменного імені та авторського Ютуб-каналу, повідомила Служба безпеки України.

"За доказовою базою Служби безпеки України прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія заочно засуджено до 15 років позбавлення волі. Відповідне рішення 4 червня поточного року ухвалив Вінницький міський суд Вінницької області", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграмі у середу.

За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни Шарій був залучений до реалізації інформаційних диверсій ФСБ проти України. Йдеться про участь пропагандиста у підготовці та поширенні постановочних відео, де рашисти допитують українських полонених.

Як встановило розслідування, Шарій підказував окупантам, як знімати допити у "потрібному форматі" і які запитання ставити бранцям. Після зйомок зловмисник монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати з них "дискредитаційні" для РФ кадри, зокрема із ознаками катувань полонених.

За даними слідства, комунікація Шарія з окупантами відбувалася через ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується у Севастополі за підозрою у держзраді. Задокументовано, що саме від нього пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після "монтажу" поширював через свої інформресурси.

"На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Шарія та його спільника Шевцова визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)", - йдеться у повідомленні.

Також до Анатолія Шарія застосовано безпрецедентну спецконфіскацію у власність України його доменного ім’я та авторського Ютуб-каналу.

Оскільки обидва засуджених переховуються від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності.

 

Теги: #шарій #вирок

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