У Нікополі померла жінка, що дістала поранень внаслідок атаки ворожого дрону

У Нікополі померла одна з двох важкопоранених через дронову атаку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"На жаль, у лікарні померла жінка, яка сьогодні постраждала через атаку на Нікополь. За уточненими даними, їй було 45 років. Медики до останнього боролися за її життя. Та поранення виявилися надто важким", - написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося, що у середу пообіді через влучання ворожого FPV-дрону у Нікополі постраждали четверо людей. Двоє потерпілих (чоловік і жінка) були ушпиталені у тяжкому стані.