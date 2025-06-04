Інтерфакс-Україна
Події
19:17 04.06.2025

У Нікополі померла жінка, що дістала поранень внаслідок атаки ворожого дрону

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У Нікополі померла жінка, що дістала поранень внаслідок атаки ворожого дрону

У Нікополі померла одна з двох важкопоранених через дронову атаку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"На жаль, у лікарні померла жінка, яка сьогодні постраждала через атаку на Нікополь. За уточненими даними, їй було 45 років. Медики до останнього боролися за її життя. Та поранення виявилися надто важким", - написав він у телеграмі. 

Раніше повідомлялося, що у середу пообіді через влучання ворожого FPV-дрону у Нікополі постраждали четверо людей. Двоє потерпілих (чоловік і жінка) були ушпиталені у тяжкому стані.

 

 

Теги: #нікополь #постраждалі #обстріли

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