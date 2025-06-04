Французські винищувачі Mirage 2000 здійснили проліт над Чорним морем – ПС ЗСУ

Патруль французьких винищувачів Mirage 2000 здійснив демонстраційний політ над Чорним морем, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Особливістю цього польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України. Цей маршрут одразу ж було помічено на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що маршрут зафіксували не лише російські радари, а й мільйони користувачів по всьому світу. Він з'явився у стрічках новин соціальних мереж, у ЗМІ та на екранах смартфонів.

"Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною. Для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників. Повітряні Сили Збройних Сил України висловлюють вдячність французьким партнерам за цю чітку та публічну демонстрацію підтримки", - вказується у повідомленні.