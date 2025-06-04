Інтерфакс-Україна
Події
18:54 04.06.2025

Французські винищувачі Mirage 2000 здійснили проліт над Чорним морем – ПС ЗСУ

1 хв читати

Патруль французьких винищувачів Mirage 2000 здійснив демонстраційний політ над Чорним морем, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Особливістю цього польоту була його траєкторія: винищувачі слідували за маршрутом, який символічно представляв тризуб, національний герб України. Цей маршрут одразу ж було помічено на загальнодоступних платформах відстеження польотів, таких як Flightradar24", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що маршрут зафіксували не лише російські радари, а й мільйони користувачів по всьому світу. Він з'явився у стрічках новин соціальних мереж, у ЗМІ та на екранах смартфонів.

"Цей жест є демонстрацією підтримки, солідарності та стратегічного партнерства з Україною. Для України цей жест має більше, ніж просто символічне значення. Він ілюструє міжнародну підтримку та готовність до дій наших союзників. Повітряні Сили Збройних Сил України висловлюють вдячність французьким партнерам за цю чітку та публічну демонстрацію підтримки", - вказується у повідомленні.

Теги: #mirage_2000 #чорне_море #повітряні_сили

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 01.06.2025
Ворог атакував Україні 479-ма засобами повітряного нападу, знешкоджено 385, зафіксовано влучання у 18 локаціях - ПС

Ворог атакував Україні 479-ма засобами повітряного нападу, знешкоджено 385, зафіксовано влучання у 18 локаціях - ПС

09:04 31.05.2025
Сили оборони знешкодили вночі 69 зі 107 БпЛА і три ракети

Сили оборони знешкодили вночі 69 зі 107 БпЛА і три ракети

15:52 30.05.2025
ГУР, ймовірно, вразило реактивний БпЛА "Дань-М" над Чорним морем

ГУР, ймовірно, вразило реактивний БпЛА "Дань-М" над Чорним морем

10:09 29.05.2025
Ворог атакував вночі прифронтові території сходу та півночі України, знешкоджено 56 із 90 ворожих БпЛА

Ворог атакував вночі прифронтові території сходу та півночі України, знешкоджено 56 із 90 ворожих БпЛА

09:21 28.05.2025
Україну минулої ночі атакували 5 "Іскандерів", авіаракета та 88 безпілотників, зафіксовано 8 влучань

Україну минулої ночі атакували 5 "Іскандерів", авіаракета та 88 безпілотників, зафіксовано 8 влучань

09:29 25.05.2025
За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

15:36 24.05.2025
Росія модернізувала ракети "Іскандер-М", тепер їх збивати складніше – речник ПС ЗСУ

Росія модернізувала ракети "Іскандер-М", тепер їх збивати складніше – речник ПС ЗСУ

09:44 24.05.2025
Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

10:06 19.05.2025
Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

Сили оборони збили вночі 41 ворожий дрон зі 112, ще 35 локаційно втрачені

10:04 19.05.2025
СБУ за допомогою дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі

СБУ за допомогою дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі

ВАЖЛИВЕ

Єрмак після зустрічі з Рубіо: Домовились координувати подальші дії

Необхідно збільшити обсяг проєктів з партнерами щодо виробництва зброї в Україні на 50% - Зеленський

Зеленський на зустрічі у форматі "Рамштайн" закликав партнерів продовжувати зміцнювати українську ППО

Зеленський про так званий "меморандум" РФ: це ультиматум

Розпочалося 28-е засідання у форматі "Рамштайн", Зеленський доєднався онлайн

ОСТАННЄ

До Коаліції РЕБ в межах "Рамштайну" планують доєднатися ще 5 країн - Пісторіус

Цивільний на Херсонщині загинув через атаку з безпілотника

Кількість постраждалих внаслідок дронових атак на Дніпропетровщині зросла до шести осіб, двоє з них у важкому стані

Росіяни завдали авіаудару по Запорізькій області, троє людей постраждали – ОВА

У гуманітарному комітеті Ради розкритикували дії Мінкультури щодо "Києво-Печерської лаври" та "Софії Київської"

Голова МЗС Чехії про перемовини у Стамбулі: жодних серйозних переговорів, лише зволікання та ігри, настав час посилити тиск на РФ

Точицький не має наміру зараз запроваджувати конкурси на керівників заповідників і музеїв, але просить пропонувати кандидатів

МЗС Польщі: Україна приїхала до Стамбула задля миру, Росія - диктувати капітуляцію

Рада з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ з метою повернення українських дітей

Кабмін затвердив типову програму унеможливлення насильства та жорстокого поводження з дітьми

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА