Інтерфакс-Україна
Події
18:19 04.06.2025

Рада з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ з метою повернення українських дітей

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Рада з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ з метою повернення українських дітей

За підсумками спільного з Bring Kids Back UA засідання на тему: "Повернення, реабілітація та реінтеграція українських дітей, постраждалих від російської агресії" Рада з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ України закликає міжнародну спільноту посилити тиск на РФ з метою повернення українських дітей.

"Повернення дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Російською Федерацією, є безумовним пріоритетом дипломатичних, правових та гуманітарних зусиль України, а також її міжнародних партнерів. Це має вирішальне значення для просування та захисту прав дітей, а також є питанням гідності, справедливості та майбутнього нації", - йде мова у тексті заяви, який було опубліковано на сайті Офісу президента України.

У документі нагадали, що депортація та насильницька русифікація є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема IV Женевської конвенції.

"І закликаємо міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою забезпечення негайного повернення українських дітей", - наголошують учасники засідання.

Окрім того, вони закликають міжнародних партнерів продовжити публічне висвітлення викрадення українських дітей РФ на ключових міжнародних майданчиках.

Також Рада з прав людини підтримує зусиля Моніторингової місії ООН з прав людини, Незалежної міжнародної комісії ООН для розслідування злочинів, пов’язаних з агресією Росії, правоохоронних органів України з документування злочинів для подальшого притягнення до відповідальності винних у примусовому переміщенні та депортації дітей, а також створення механізмів репарацій та компенсацій постраждалим.

Повний текст заяви доступний за посиланням.

Теги: #діти #заява #bring_kids_back_ua

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