Інтерфакс-Україна
Події
15:18 04.06.2025

Мінрозвитку пропонує заборонити введення в експлуатацію житла без одночасного введення дитсадків

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Мінрозвитку пропонує заборонити введення в експлуатацію житла без одночасного введення дитсадків

Міністерство розвитку громад і територій (Мінрозвитку) пропонує законодавчо заборонити введення в експлуатацію житла без попереднього чи одночасного введення дошкільних закладів освіти як один з механізмів забезпечення пішої доступності таких закладів під час забудови територій.

Відповідний законопроєкт розміщено на сайті міністерства для ознайомлення, надання зауважень та пропозицій.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, пропонується заборонити включення закладу дошкільної освіти до останньої черги/пускового комплексу, крім випадку якщо до цієї черги/пускового комплексу також включений інший об'єкт і наявність закладу дошкільної освіти та черговість передбачена проєктною документацією. Вимога не поширюється на проєктну документацію об’єкта, дозвіл на будівництво якого отриманий до набрання чинності цього закону.

Забудовник також зобов’язаний розміщувати на своєму сайті інформацію про наявність чи відсутність у житловому проєкті об’єктів соціальної інфраструктури.

Крім того, пропонується надати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад делегований повноважень зі здійснення держконтролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, а також повноваження зупинення будівництва з порушеннями містобудівної документації.

Зазначається, що законопроєкт розроблено на виконання закону України "Про дошкільну освіту". Проєктом акта пропонується внести зміни до законів України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності", "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", "Про місцеве самоврядування в Україні".

Теги: #законопроєкт #мінрозвитку

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