У Харкові ліквідовано всі пожежі, що спалахнули через нічну комбіновану атаку РФ – ДСНС

Фото: ДСНС

Рятувальники повністю ліквідували п'ять пожеж, які спалахнули у Новобаварському районі Харкова внаслідок нічної ракетно-дронової атаки армії РФ, повідомляє пресслужба головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Харківській області.

"Виникли п'ять пожеж, пошкоджені два приватні будинки, станція техобслуговування, електромережі, промислові та нежитлові будівлі. Найбільша за площею пожежа зафіксована на території приватного підприємства, де горіли одноповерхова та триповерхова виробничі будівлі на загальній площі 1 500 м кв. До її ліквідації залучались 98 рятувальників та 19 одиниці техніки ДСНС, а також піротехнічний розрахунок", - йдеться у повідомленні у середу.

Як повідомлялося, у ніч проти середи окупаційна армія РФ вдарила по Харкову дев'ятью БпЛА і двома ракетами. Внаслідок атаки поранений 30-річний чоловік.