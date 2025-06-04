ДПСУ: приділяємо увагу анонсованим спільним між Білоруссю та РФ навчанням

На території Білорусі не фіксується формування ударного угруповання, Україна продовжує відстежувати ситуацію у зв'язку з анонсованими спільними російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025", повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"Звісно, що ми також приділяємо увагу анонсованим спільним між РБ та Росією навчанням, які мають відбутися. Зазначалося, що активна фаза має пройти у вересні. І тут якраз відстежується ситуація щодо тих місць, де будуть проводитися ці навчання, які сили буде задіювати як Білорусь, так і РФ. Зокрема, нас також дуже цікавлять і підрозділи армії РФ, які можуть бути перекинуті на територію Білорусі. Бо тоді загроза для нас може значно зростати. Наша задача - бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій", - сказав речник на брифінгу в Києві у середу.

Водночас він підкреслив, що станом на зараз ніяких нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону ДПСУ не відмічає. Однак Демченко вкотре зазначив, що цей напрямок для України, як і раніше, загрозливий. Він підкреслив, що задача України - нарощувати оборонні можливості по всій протяжності кордону з Білоруссю: від Волині до Чернігівщини (це понад 1080 км). Речник додав, що роботи з укріплення ведуться як безпосередньо по лінії кордону, так і в прикордонні.

"І окрема задача підрозділів розвідок, Міноборони, ДПСУ - відстежувати те, що відбувається вглиб території Білорусі, наскільки ситуація може змінитися. Водночас станом на зараз якогось угрупування, що сформоване, або формувалося у напрямку нашого кордону, цього не відмічається", - наголосив Демченко.

29 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що влітку 2025 року Росія "може до чогось готуватися" у Білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. У лютому Зеленський заявив, що Росія планує в 2025 році підготувати для посилення Білоруського напрямку 15 дивізій чисельністю 100-150 тисяч військових.

Звіт Інституту вивчення війни (ISW) за 29 травня стверджує, що Росія та Білорусь скоротили масштаб спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025", що мали б відбутися у вересні 2025 року, та перенесли основний маневр подалі від західних кордонів Білорусі.

У квітні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Lb.ua, відповідаючи на питання, чи можуть також бути елементом підготовки до нового наступу на Україну з території Білорусі спільні зі збройними силами Росії масштабні навчання "Захід-2025", головком зазначив, що "всі навчання мають якусь мету".

"І одна з таких цілей — це приховане створення угруповань наступальних військ. Тобто видимість навчань — це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ. Власне, так розпочиналося і 2022 року", - підкреслив Сирський.