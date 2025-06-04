Інтерфакс-Україна
Події
12:41 04.06.2025

Варшава надала Києву підтримку на 5 млрд євро - глава польської спецслужби

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Варшава надала Києву підтримку на 5 млрд євро - глава польської спецслужби
Фото: Unsplash

Сума підтримки Польщею України наближається до EUR5 млрд, заявив у середу в інтерв'ю виданню Rzeczpospolita глава Бюро національної безпеки (BBN) Польщі Даріуш Луковський.

"За нашими оцінками, ми надали Україні підтримку, зокрема військову, на суму майже 5 млрд євро", - сказав глава BBN.

Він зазначив, що "ця сума не виводить нас на лідируючі позиції. Однак ми надали ключову військову допомогу в абсолютно найважливіший момент. Коли в багатьох країнах точилися обговорення про її надання, ми надали сотні танків і транспортерів, що дало змогу оснастити війська в масштабі понад дивізію".

Водночас очільник польської спецслужби заявив: "Наші можливості підтримки сьогодні обмежені, тим паче що Польща перебуває в зовсім іншому становищі, ніж інші країни. Ми повинні заповнити прогалини після наданого обладнання і розширити наші збройні сили, щоб ефективно стримувати Росію".

"Незважаючи на це, ми продовжуємо надавати підтримку в міру наших можливостей. Наприклад, ми забезпечуємо зв'язком українські війська з використанням Starlink, надаємо запасні частини до переданої техніки, а також цілий спектр бойових засобів", - додав він.

Теги: #польща #україна #допомога

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