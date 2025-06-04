Інтерфакс-Україна
Події
11:45 04.06.2025

"Укренерго", крім аварійних, виконує ще й планові ремонти високовольтних ліній під час війни

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"Укренерго", крім аварійних, виконує ще й планові ремонти високовольтних ліній під час війни
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Не лише аварійні, а й планові ремонти високовольтних ліній електропередачі є вкрай важливими в умовах війни, тому з початку весни ремонтні бригади НЕК "Укренерго" активно виконують необхідні роботи з їх експлуатаційного утримання, повідомила компанія у пресрелізі в середу.

"Від утримання в належному стані опор, дротів та ізоляторів магістральних мереж залежить надійність функціонування системи передачі електроенергії і, зрештою, чи буде світло в оселях українців", - пояснив системний оператор.

Зокрема, одним із головних завдань, яке потребує зусиль значної кількості людей і техніки, є заміна конструкцій із явними ознаками корозії, оскільки висота, приміром, опори лінії 330 кВ — близько 30 мв, вага — до 18 тонн, наводить приклад "Укренерго".

Як проінформували в НЕК, регламентний термін служби залізобетонних опор високовольтної мережі складає до 50 років. У разі розтріскування бетону металеві конструкції всередині опори починають іржавіти зі швидкістю до міліметра за рік. Щоб виявити найбільш зношені конструкції, які потребують невідкладної заміни, лінійні бригади "Укренерго" щодня долають сотні кілометрів, причому здебільшого робити це доводиться пішки, оскільки під’їзду до більшості опор немає, розповідає компанія.

"Крім заміни опор зараз наші ремонтні бригади щодня виконують також інші важливі завдання. Зокрема, міняють ізолятори, від стану яких залежить надійність роботи лінії, а також замінюють грозотрос, який убезпечує магістральні мережі від пошкоджень внаслідок влучання блискавки", – доповнили в "Укренерго".

Теги: #укренерго #ремонт

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