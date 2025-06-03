Інтерфакс-Україна
Події
23:27 03.06.2025

США вітають "прогрес" у переговорах між РФ та Україною – Держдеп

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США підтримують зусилля РФ та України у вирішенні "воєнного конфлікту дипломатичним шляхом", заявила спікер Державного департаменту Теммі Брюс.

"За останні 4 місяці був досягнутий значний прогрес, зокрема, обмін військовополонених… особливо в тому, що стосується поранених та молодших військових", - сказала вона під час пресбрифінгу у Вашингтоні у вівторок.

Разом з тим, США підтримують саме "двосторонні зусилля сторін", додавши, що Сполучені Штати на не залучені до переговорів на пряму.

"Як і говорив президент США, має йтися про переговори між обома сторонами", - сказала вона на брифінгу.

При цьому Брюс зазначила, що Вашингтон, оцінюючи хід переговорів, звертає увагу на факти, а не на заяви сторін.

"Ми дивимося за тим, що люди роблять, а не за тим, що вони говорять", - зазначила вона.

Джерело: https://www.youtube.com/live/MjpgI2hiP1s?si=mk6zMy0O9aFfvh4k

Теги: #росія #сша

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