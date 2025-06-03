Інтерфакс-Україна
Події
20:11 03.06.2025

У селі на Харківщині через удар російського fpv-дрона поранено тракториста - прокуратура

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У селі на Харківщині через удар російського fpv-дрона поранено тракториста - прокуратура

Близько 14:00 у с. Баранівка Золочівської ОТГ Богодухівського району Харківської області ворожий fpv-дрон поцілив поблизу трактора, поранено його водія.

"Транспортний засіб пошкоджено. 28-річний водій дістав поранення. У стані середнього ступеня важкості його доставлено до лікарні", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #обстріли

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