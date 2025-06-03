Шмигаль та Столтенберг обговорили військову допомогу Україні

Міністр фінансів Норвегії, ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив про зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Парижі.

"Гарні дискусії з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Парижі. Норвегія підтримує Україну, і я пишаюся нашою військовою допомогою та допомогою у розвитку нашим українським друзям", - написав Столтенберг в соцмережі Х у вівторок, проілюструвавши повідомлення спільним фото з головою українського уряду.