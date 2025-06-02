Глава МВС: РФ цілеспрямовано полює на рятувальників, тільки протягом тижня вони потрапили під ворожий вогонь близько десятка разів

Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/

Росія цілеспрямовано полює на рятувальників ДСНС: тільки протягом минуло тижня надзвичайники потрапили під ворожий вогонь близько десятка разів, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Протягом лише одного тижня — з 26 травня по 2 червня — рятувальники ДСНС потрапили під ворожий вогонь близько десятка разів. Під ударами опинилися надзвичайники Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Сумської, Харківської областей", - повідомив глава МВС в телеграм-каналі в понеділок.

Він наголосив, що ворожими ударами пошкоджено 6 пожежно-рятувальних частин та ще 6 одиниць техніки.

Міністр додав: "Один із найцинічнішим ударів відбувся сьогодні вранці. В Степногірську Запорізької області після удару дронів-камікадзе по пожежній частині окупанти поцілили вдруге — вже по рятувальниках, які евакуйовували поранених".

За його словами, внаслідок цього удару було пошкоджено 2 авто, поранено 12 рятувальників. Їм надається вся необхідна медична та психологічна допомога.

"Це не випадковість. Це — прицільний терор проти екстрених служб. Це — воєнний злочин. Але навіть після таких жорстоких ударів наші рятувальники знову одягають форму, лагодять рятувальну техніку і їдуть туди, де ще хтось дихає під уламками", - підсумував Клименко.