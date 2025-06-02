Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський

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Перемовини у Стамбулі завершилися, Україна та РФ обмінялися документами через турецьку сторону, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Перемовини у Стамбулі завершилися, я очікую на доповідь міністра Умєрова. Вони (делегації – ІФ-У) обмінялися документами через турецьку сторону, і ми готуємо нове звільнення військовополонених", - сказав Зеленський на пресконференції за результатами Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн.