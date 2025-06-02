Інтерфакс-Україна
Події
16:24 02.06.2025

Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський

1 хв читати
Перемовини у Стамбулі завершилися – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Перемовини у Стамбулі завершилися, Україна та РФ обмінялися документами через турецьку сторону, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Перемовини у Стамбулі завершилися, я очікую на доповідь міністра Умєрова. Вони (делегації – ІФ-У) обмінялися документами через турецьку сторону, і ми готуємо нове звільнення військовополонених", - сказав Зеленський на пресконференції за результатами Саміту країн Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн.

Теги: #переговори #стамбул #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:51 02.06.2025
У Стамбулі Україна та РФ не дійшли згоди що до припинення вогню та участі представників США та ЄС у переговорах – радник голови ОП

У Стамбулі Україна та РФ не дійшли згоди що до припинення вогню та участі представників США та ЄС у переговорах – радник голови ОП

17:47 02.06.2025
РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

17:39 02.06.2025
Умєров: РФ лише сьогодні передала "свій документ" щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення

Умєров: РФ лише сьогодні передала "свій документ" щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення

17:34 02.06.2025
У Стамбулі погодили формулу обміну всіх на всіх по двох категоріях - ГУР

У Стамбулі погодили формулу обміну всіх на всіх по двох категоріях - ГУР

17:22 02.06.2025
Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих воїнів - 6000 на 6000

Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих воїнів - 6000 на 6000

17:13 02.06.2025
МЗС Туреччини: переговори РФ і України не були негативними

МЗС Туреччини: переговори РФ і України не були негативними

17:04 02.06.2025
Умєров: подальші переговори з РФ матимуть сенс лише, якщо буде підготовка на рівні лідерів, пропонуємо наступну зустріч наприкінці місяця

Умєров: подальші переговори з РФ матимуть сенс лише, якщо буде підготовка на рівні лідерів, пропонуємо наступну зустріч наприкінці місяця

16:32 02.06.2025
Зеленський і партнери на Саміті у Вільнюсі погодилися на нові рішення для підтримки оборони України

Зеленський і партнери на Саміті у Вільнюсі погодилися на нові рішення для підтримки оборони України

16:17 02.06.2025
Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

Українська сторона у Стамбулі офіційно передала російській стороні список дітей, яких потрібно повернути - Єрмак

15:42 02.06.2025
Україна сподівається на успішну реалізацію взаємовигідних економічних проєктів з Польщею – Зеленський

Україна сподівається на успішну реалізацію взаємовигідних економічних проєктів з Польщею – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Умєров: РФ лише сьогодні передала "свій документ" щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення

У Стамбулі погодили формулу обміну всіх на всіх по двох категоріях - ГУР

Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих воїнів - 6000 на 6000

РФ і далі відмовляється погодитися на безумовне припинення вогню - Кислиця

Умєров: подальші переговори з РФ матимуть сенс лише, якщо буде підготовка на рівні лідерів, пропонуємо наступну зустріч наприкінці місяця

ОСТАННЄ

Deep State: РФ у травні окупувала 449 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 р.

Російські війська зберігають високу активність на покровському напрямку, зафіксовано 23 атаки з початку доби – Генштаб

РФ і далі відмовляється погодитися на безумовне припинення вогню - Кислиця

Глава МВС: РФ цілеспрямовано полює на рятувальників, тільки протягом тижня вони потрапили під ворожий вогонь близько десятка разів

Україна та РФ домовилася про обмін полоненими - Умєров

Сибіга після саміту в Вільнюсі: Ми зосередилися на питаннях стратегічного значення, спрямованих на зміцнення України

CEMARK відкрила перший в Україні технічний хаб у сфері будівельних матеріалів

Нацполіція проводить обшуки на об’єктах "Київводоканалу"

Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранено 12 співробітників ДСНС – ОВА

Міноборони у травні допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння та військової техніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА