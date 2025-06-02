Нацполіція проводить обшуки на об’єктах "Київводоканалу"

Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

На об’єктах ПрАТ "АК "Київводоканал" тривають обшуки, що проводять співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України, повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

"Працівники "Київводоканалу" готові співпрацювати зі слідством та безперешкодно надають запитувані документи і всю необхідну інформацію у межах своїх повноважень. Слідчі дії, не аргументовані належним чином, перешкоджають нормальній роботі об’єктів критичної інфраструктури та колективу, який задіяний у процеси надання життєво необхідних послуг містянам", - повідомляється на сторінці установи у Facebook.