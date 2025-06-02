Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранено 12 співробітників ДСНС – ОВА

Російські війська вдарили безпілотниками по Степногірській громаді (Запорізька обл.), 12 співробітників ДСНС зазнали поранень, повідомив глава ОВА Іван Федоров у понеділок.

"Ворог FPV-дронами ударив по будівлі пожежного підрозділу та службових авто, які рухались дорогою. Будівля та транспорт пошкоджені…. На зараз у лікарні 12 рятувальників, один - у вкрай важкому стані. Решта у стані середньої тяжкості", - написав він в Телеграмі.

Федоров зазначив, що постраждалим надається вся необхідна допомога.