Інтерфакс-Україна
Події
14:46 02.06.2025

Дитбудок в Чернігівської області отримав гумдопомогу з Латвії на EUR40 тис – МЗС

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Дитбудок в Чернігівської області отримав гумдопомогу з Латвії на EUR40 тис – МЗС
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA/

Удайцівський навчально-реабілітаційний центр у Прилуцькому районі Чернігівської області отримав гуманітарний вантаж загальною вартістю понад EUR40 тис від латвійської сторони.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства закордонних справ України, допомога отримана завдяки фінансовій підтримці латвійського фонду Ziedot.lv та спільній роботі партнерських організацій, а також за сприяння посольства України в Латвії.

"Передано необхідні меблі — ліжка з матрацами, приліжкові тумби, стільці, столи та шафи різних типів… Окрім цього, діти отримали іграшки та самокати від організації "Tavi draugi", а також солодощі від компанії Maxima", - йдеться в повідомленні.

Допомога адресована дітям, які втратили батьків та мають особливі потреби.

Теги: #латвія #чернігівська_область #гумдопомога

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