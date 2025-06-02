Дитбудок в Чернігівської області отримав гумдопомогу з Латвії на EUR40 тис – МЗС

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA/

Удайцівський навчально-реабілітаційний центр у Прилуцькому районі Чернігівської області отримав гуманітарний вантаж загальною вартістю понад EUR40 тис від латвійської сторони.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства закордонних справ України, допомога отримана завдяки фінансовій підтримці латвійського фонду Ziedot.lv та спільній роботі партнерських організацій, а також за сприяння посольства України в Латвії.

"Передано необхідні меблі — ліжка з матрацами, приліжкові тумби, стільці, столи та шафи різних типів… Окрім цього, діти отримали іграшки та самокати від організації "Tavi draugi", а також солодощі від компанії Maxima", - йдеться в повідомленні.

Допомога адресована дітям, які втратили батьків та мають особливі потреби.