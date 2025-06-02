У Парижі за останню добу затримали близько 80 осіб через заворушення після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів

У французькій столиці з вечора неділі затримали щонайменше 79 порушників порядку після святкування перемоги футбольного клубу ПСЖ (Франція) над "Інтером" (Італія) у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, повідомив префект поліції Парижа Лоран Нуньєз в ефірі радіостанції RTL.

"У неділю ввечері затримали 79 осіб, деяких із них - у ніч на понеділок", - сказав Нуньєз.

Він зазначив, що учасники заворушень почали бешкетувати ввечері в неділю, зокрема вони на 15 хвилин перекрили Паризьку окружну дорогу в районі домашньої арени ПСЖ "Парк де Пренс". Крім того, учасники заворушень здійснили спроби пограбувань магазинів на Єлисейських Полях.

Зазначається, що відновити порядок у Парижі вдалося до 03:30 понеділка за місцевим часом (04:30 за Києвом).

Префект поліції Парижа також підбив попередні підсумки заворушень. Він нагадав, що "в ніч на неділю в Парижі та його околицях затримали 491 людину", - заявив Нуньєз.

Проте він зазначив, що завдяки 5,4 тис. поліцейських і жандармів, які патрулювали в суботу на вулицях Парижа, вдалося запобігти численним випадкам порушення порядку.

Фінальний матч Ліги чемпіонів, що пройшов у суботу в Мюнхені, завершився з рахунком 5:0 на користь ПСЖ.

Заворушення в Парижі почалися в суботу ще до початку матчу. Учасники заворушень спалили понад 200 автомобілів, громили автобусні зупинки і запускали петарди в бік поліцейських на Єлисейських полях. Поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і водомети.

Західні ЗМІ з посиланням на дані МВС повідомляли, що щонайменше двоє людей загинули і 192 дістали травми під час сутичок між уболівальниками ПСЖ і поліцією.

У неділю на Єлисейських Полях відбувся парад на честь святкування перемоги ПСЖ, на якому зібралося понад 100 тис. глядачів. Потім команда відсвяткувала завоювання трофея разом з уболівальниками на своєму стадіоні.