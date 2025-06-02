Інтерфакс-Україна
Події
10:22 02.06.2025

Житель Костянтинівки загинув у неділю від обстрілів РФ, 4 жителів Донецької області поранені

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Житель Костянтинівки загинув у неділю від обстрілів РФ, 4 жителів Донецької області поранені
Фото: Донецька ОВА

Один житель Донецької області загинув, ще четверо дістали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у неділю, 1 червня, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 приватні будинки і 2 автівки. У Слов’янську пошкоджено 3 багатоповерхівки та адмінбудівлі. У Костянтинівці внаслідок авіаудару 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 27 приватних будинків, інфраструктурний об'єкт, 2 лінії електромереж, газогін і вантажівку", - написав Філашкін в Телеграм у понеділок вранці.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено три приватні будинки і промислову зону. У Никифорівці Соледарської громади пошкоджено сім приватних будинків.

"Покровський район. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку; у Гришиному поранено людину, пошкоджено приватний будинок. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано дзвіницю і будинки", - розповів голова обладміністрації.

Усього за минулу добу російські окупанти 24 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Було евакуйовано 247 людей, зокрема 16 дітей, повідомив Філашкін.

Теги: #донецька_область #обстріли

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