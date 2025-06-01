Інтерфакс-Україна
Події
12:33 01.06.2025

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються у понеділок у ряді областей України

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Короткочасні дощі, місцями грози очікуються у понеділок у ряді областей України

В Україні 2 червня вночі на Волині, Львівщині та Закарпатті, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму очікуються короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер у західних та північних областях південно-західний, 7-12 м/с; на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 18-23°.

У Києві 2 червня без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 2 червня найвища температура вдень була 33,3° в 1921р., найнижча вночі 3,9° в 1963р.

3 червня в Україні вночі на північному-заході країни, вдень у західних, північних та центральних областях короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°; вдень 23-28°, на півдні та сході країни до 31°, у західних областях 20-25°.

У Києві 3 червня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 16-18°; вдень 25-27°.

Теги: #літо #погода #укргідрометцентр

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