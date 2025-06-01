1 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1194 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1194 RUSSIAN AGRESSION

1 червня відзначають Всесвітній день комунікацій, День працівників місцевої промисловості, День меліоратора, День очищення водойм, День працівників водного господарства, Міжнародний день людей які подолали рак, Всесвітній день молока, Всесвітній день відповідального туризму, Всесвітній день коралового рифу.

У Черкасах – День міста.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Юстина Філософа та інших.

Всесвітній день комунікацій

Всесвітній день комунікацій — це щорічне свято, яке відзначається в католицькій церкві в неділю перед П’ятидесятницею. Заснований Папою Павлом VI у 1967 році, цей день має на меті підкреслити важливість спілкування для сприяння порозумінню, діалогу та єдності між окремими людьми та спільнотами.

День працівників місцевої промисловості

День працівників місцевої промисловості святкують в Україні кожен рік у першу неділю червня. Цей день присвячений всім трудівникам, що віддають сили та здоров'я задля добробуту українців.

День меліоратора

У першу неділю червня меліоратори України святкують професійне свято. Їхня праця необхідна у сільському господарстві, адже від правильної меліорації земель залежить врожайність культур.

День очищення водойм

Екологічне свято День очищення водойм відзначають у багатьох країнах світу у першу неділю червня. Відзначення цієї дати – заклик до свідомості суспільства, прохання берегти водні ресурси планети. За сприятливої теплої погоди дайвери та завзята молодь з різних міст та країн займаються очищенням водойм та узбережжя.

День працівників водного господарства

У першу неділю червня в Україні відзначають професійне свято працівники водних господарств. Значення цього свята дуже важливе, адже вода – це джерело всього живого на землі. Тому бережне використання ресурсів є пріоритетним завданням не лише в Україні, а й у всьому світі.

Міжнародний день людей які подолали рак

Міжнародний день людей, які пережили рак, відзначають у різних країнах світу у першу неділю червня. Цей день для тих, хто переміг страшну хворобу, зумів побороти смертельну небезпеку та стати на шлях відновлення здоров'я після онкологічних захворювань.

Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля

Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля відзначають щороку у першу неділю червня. Дату запроваджено у зв’язку з необхідністю поширення інформації про захворювання шкіри – гідраденіт.

Всесвітній день батьків

Всесвітній день батьків відзначається 1 червня. Традиція святкування була започаткована Генеральною асамблеєю ООН у 2012 році. Мета свята – звернути увагу на роль сім’ї у формуванні загальнолюдських цінностей. Лише за умови наявності обох батьків родина здатна забезпечити підростаючому поколінню гармонійний розвиток, побудований на любові та взаємоповазі.

Всесвітній день молока

Всесвітній день молока — це міжнародний день, встановлений Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, щоб визнати важливість молока як всесвітньої їжі. Відзначається 1 червня кожного року з 2001 року. Цей день покликаний надати можливість привернути увагу до діяльності, пов'язаної з молочним сектором.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Марії Теофілівни Павликів (1865-бл.1930), української співачки, педагогині;

130 років від дня народження Романа Павловича Придаткевича (1895-1980), українського композитора, скрипаля, музикознавця, педагога, музично-громадського діяча (США);

70 років від дня народження Миколи Анатолійовича Тищенка (1955), українського науковця, журналіста, громадського діяча, учасника національно-визвольної боротьби за незалежність і демократичний устрій України.

Ще в цей день:

1935 - У Великій Британії запроваджено номерні знаки до автомобілів і обов'язкову здачу екзаменів на водійські права;

1969 - У Канаді на радіо і телебаченні заборонено рекламу тютюнових виробів;

1980 - Почав роботу перший цілодобовий інформаційний канал Cable News Network (CNN), який, за словами його власника Теда Тернера, буде в ефірі "до кінця цього світу";

1990 - На екрани США вийшов фільм "Згадати все" за участю Арнольда Шварценеггера.

Церковне свято:

День пам’яті святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним

Юстин Філософ був релігійним філософом, богословом, учителем Церкви та одним із перших християнських апологетів. Він народився приблизно 100 року в Наблусі, на Західному березі річки Йордан, і помер 165 року в Римі, де його обезголовили.

Юстин отримав грецьку освіту і спочатку відвідував школу філософів-стоїків, але згодом звернувся до християнства після зустрічі зі старим сирійським або палестинським християнином. Він заснував у Римі філософську школу, де навчав "істинній філософії" – проголошував науку про Ісуса Христа.

Іменини: Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Віра.