Інтерфакс-Україна
Події
22:31 31.05.2025

Командування Сухопутних військ почало публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК та СП

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Командування Сухопутних військ заявило, що з травня починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК та СП. Заяву Командування розмістило у телеграм-каналі в суботу.

"Ми разом з Оперативними командуваннями Північ, Південь, Захід та Схід будемо систематизувати та оприлюднювати результати перевірок. Суспільство буде поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон", - сказано в заяві і підкреслено, що це єдиний спосіб протистояти ресурсу російської пропаганди.

"У травні 89% усіх інцидентів (233 випадки) пов’язаних з ТЦК виявилися непідтвердженими – це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або цілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО. Лише 11% (30 інцидентів) мали під собою реальні підстави та були перевірені з винесенням рішень, зокрема: 4 особи відсторонено від виконання обов’язків; 2 особи звільнено з посад; 11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності; 27 службових розслідувань тривають", - повідомило Командування Сухопутних військ, зазначивши, що за окремими інцидентами може проводитися декілька розслідувань.

Джерело: https://t.me/landforcesofukraine/24222

Теги: #тцк #робота #звітування

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