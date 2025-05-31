Інтерфакс-Україна
Події
12:00 31.05.2025

УЧХ доєдналася до акцій Всесвітнього дня без тютюну

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УЧХ доєдналася до акцій Всесвітнього дня без тютюну
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

ТЧХУ-ТЮТЮН-ІНФОРМСЕСІЇ

УЧХ доєдналася до акцій Всесвітнього дня без тютюну

Київ. 31 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА -  Український Червоний Хрест (УЧХ) проводить інформаційні антитютюнові сесії в одинадцяти областях з нагоди Всесвітнього дня без тютюну.

“Команда напряму «Зміцнення здоров’я та профілактика захворювань» Українського Червоного Хреста доєдналася до… Всесвітнього дня без тютюну, до якого в різних країнах проходять антитютюнові акції”, - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

Протягом кількох днів волонтери та консультанти УЧХ проводитимуть інформаційні та практичні сесії, а також мотиваційні інтерв’ю для сотень жителів Кіровоградської, Одеської, Вінницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Хмельницької, Херсонської, Запорізької, Харківської, Тернопільської та Полтавської областей.

Інформаційні сесії спрямовані на підвищення обізнаності населення щодо шкоди активного та пасивного паління, його наслідків на фізичний стан і мотивації до відмови від паління. 

Під час практичних сесій та мотиваційних інтерв’ю учасники можуть розробити механізм відмови від паління або знайти способи запобігання появі цієї шкідливої звички як в групах, так і індивідуально.

Основною метою напряму «Зміцнення здоров’я та профілактика захворювань» УЧХ є створення сприятливих умов та покращення якості життя людей, в тому числі запобігання впливу негативних факторів і шкідливих звичок на здоров’я.

Всесвітній день без тютюну (англ. World No Tobacco Day) встановлений у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я, відзначається 31 травня кожного року.

 

Теги: #антитютюнові_сесії #тчху #тютюн #учх

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