Інтерфакс-Україна
Події
17:37 30.05.2025

Зеленський – главі МЗС Туреччини : Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч щодо перемовин була безрезультатною

1 хв читати
Зеленський – главі МЗС Туреччини : Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч щодо перемовин була безрезультатною
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

"Обговорили дипломатичні зусилля – наші і партнерів. Росія ігнорує всі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивства. Окрім того, росіяни вже більше тижня не можуть представити так званий "меморандум", який обіцяли підготувати одразу після обміну 1000 на 1000. Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він наголосив, що українська сторона цінує роботу з Туреччиною заради того, щоб дипломатія спрацювала.

"Вдячні за чітку турецьку позицію – послідовну й повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслив президент.

Як повідомляє Офіс президента, окрему увагу під час зустрічі Зеленський і Фідан приділили важливості збільшення санкційного тиску на Росію. Президент зазначив, що необхідно й надалі робити все можливе, щоб примусити РФ до закінчення цієї війни. Москва повинна припинити нав’язувати світові свої умови та почати вести переговори чесно.

Теги: #фідан #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 30.05.2025
Зеленський: Болгарія підтвердила участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа

Зеленський: Болгарія підтвердила участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа

18:57 30.05.2025
Зеленський на "Книжковому "Арсеналі" купив книгу "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі"

Зеленський на "Книжковому "Арсеналі" купив книгу "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі"

18:42 30.05.2025
Фідан припустив проведення зустрічі лідерів України, РФ, США у Туреччині під егідою Ердогана

Фідан припустив проведення зустрічі лідерів України, РФ, США у Туреччині під егідою Ердогана

16:56 30.05.2025
Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим та Єрмаком

Глава МЗС Туреччини провів переговори з Умєровим та Єрмаком

15:45 30.05.2025
Зеленський: Прем'єр Болгарії підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Зеленський: Прем'єр Болгарії підтвердив свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

14:42 30.05.2025
Зеленський прийняв главу МЗС Туреччини в Києві

Зеленський прийняв главу МЗС Туреччини в Києві

13:14 30.05.2025
Глава МЗС Туреччини: Членство України в НАТО не обговорювалося під час візиту до РФ

Глава МЗС Туреччини: Членство України в НАТО не обговорювалося під час візиту до РФ

12:47 30.05.2025
Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

12:31 30.05.2025
Сибіга: Глава МЗС Туреччини проінформував про почуте в Москві

Сибіга: Глава МЗС Туреччини проінформував про почуте в Москві

12:23 30.05.2025
Сибіга: Чекаємо на "меморандум" від російської сторони, щоб наша делегація мала повноваження для обговорення позицій

Сибіга: Чекаємо на "меморандум" від російської сторони, щоб наша делегація мала повноваження для обговорення позицій

ВАЖЛИВЕ

В бухті Десантна у російському Владивостоці пролунали вибухи, ГУР провело спецоперацію - джерела

Будівництво 1-го пускового комплексу 1-ї черги НВМК завершено, перші поховання плануються найближчим часом

Кабмін затвердив переговорні позиції України за Кластерами 2 і 6 в рамках вступу в ЄС

Зеленський про удар по Харкову: Варто всім у світі не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства

Келлог: Росія нарощує сили на кордоні з Фінляндією

ОСТАННЄ

Генсек НАТО Рютте візьме участь у Вільнюському саміті; передбачається участь Зеленського

Майже $1 млн. зібрано на інноваційні ШІ-турелі за чотири дні - віцепрем'єр Федоров

Сибіга: Україна вимагає реакцій на зухвалі заяви РФ на Радбезі ООН , які ставлять під загрозу мирний процес

Внаслідок масованого удару російських БпЛА по Харкову постраждала співробітниця КП - Терехов

Головком ЗСУ Сирський доручив розслідувати напад на ТЦК у Кам'янці-Подільському

Студент, що збирав для ворога інформацію про Міноборони, штаби та інші об'єкти у Києві, отримав15 років в’язниці

В бухті Десантна у російському Владивостоці пролунали вибухи, ГУР провело спецоперацію - джерела

В РФ заявляють, що росделегація буде в Стамбулі 2 червня з меморандумом та іншими пропозиціями про припинення вогню

Мінкультури внесло фундаменти палацу гетьмана Розумовського в Києві до державного реєстру нерухомих пам’яток культури

Кабмін призначив Олександра В’язовченка заступником міністра енергетики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА