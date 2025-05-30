Зеленський – главі МЗС Туреччини : Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч щодо перемовин була безрезультатною

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

"Обговорили дипломатичні зусилля – наші і партнерів. Росія ігнорує всі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивства. Окрім того, росіяни вже більше тижня не можуть представити так званий "меморандум", який обіцяли підготувати одразу після обміну 1000 на 1000. Україна не отримувала від них жодних документів. Туреччина також. Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною", - написав Зеленський в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він наголосив, що українська сторона цінує роботу з Туреччиною заради того, щоб дипломатія спрацювала.

"Вдячні за чітку турецьку позицію – послідовну й повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслив президент.

Як повідомляє Офіс президента, окрему увагу під час зустрічі Зеленський і Фідан приділили важливості збільшення санкційного тиску на Росію. Президент зазначив, що необхідно й надалі робити все можливе, щоб примусити РФ до закінчення цієї війни. Москва повинна припинити нав’язувати світові свої умови та почати вести переговори чесно.