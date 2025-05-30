Інтерфакс-Україна
Події
15:19 30.05.2025

За наявності підстав голову департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург притягнуть до дисципвідповідальності - відповідь на петицію

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За наявності підстав голову департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург притягнуть до дисципвідповідальності - відповідь на петицію
Фото: https://kyiv.klichko.org/

Мер Києва Віталій Кличко у відповідь на петицію заявив, що у разі встановлення фактів порушень в роботі директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації (КМДА) Валентини Гінзбург, вона буде притягнута до дисциплінарної відповідальності.

"У разі встановлення фактів, що можуть слугувати підставою для притягнення керівника Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до дисциплінарної відповідальності, відповідні заходи вживатимуться згідно з вимогами чинного законодавства", - йдеться у відповіді Кличка на петицію.

Водночас зазначається, що звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення і може бути застосоване, серед іншого, лише в разі: вчинення такого дисциплінарного проступку як порушення присяги державного службовця; вияв неповаги до держави, державних символів України, українського народу; перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу кримінального або адміністративного правопорушення; використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних особистих інтересах інших осіб; вчинення систематично (повторно протягом року) такого дисциплінарного проступку як прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин.

Нещодавно, ідентична відповідь була надана щодо петиції про звільнення директора Департаменту культури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Сергія Анжияка.

Як повідомлялося, 1 травня петиція на сайті Київської міської ради із закликом звільнити керівника Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентину Гінзбург набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Теги: #гінзбург #петиція #кличко

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