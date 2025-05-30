Верещук заявила про необхідність напрацювання нормативної бази для залучення військових з інших країн

Україна має якомога швидше напрацювати сприятливу нормативну базу для іноземців, які мають намір служити в українському війську та воювати за Україну, зазначила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

"Якщо іноземці хочуть воювати за Україну – це добре. І ми маємо створити всі умови, щоб вони могли це зробити... Маємо якнайшвидше напрацювати сприятливу нормативну базу. Це важливий крок для того, щоб залучати ще більше воїнів з усього світу до лав наших Захисників", - написала Верещук в Телеграм у п'ятницю.

Вона повідомила, що координує міжвідомчу платформу в Офісі президента, яка займається питаннями іноземців, що за контрактом служать в українському війську. "Працюємо над такими питаннями, як: юридичний статус іноземців у війську, особисті документи, медичні та соціальні гарантії. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи – державним інституціям, волонтерським командам, а також службам супроводу підрозділів, де служать іноземці", - написала Верещук.