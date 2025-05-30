Федеральний апеляційний суд США тимчасово розблокував мита Трампа – ЗМІ

Федеральний апеляційний суд дозволив президенту США Дональду Трампу продовжувати збір тарифів відповідно до закону про надзвичайні повноваження, повідомляє Associated Press.

Це рішення ухвалено на тлі оскарження адміністрацією Трампа судового наказу про скасування ключового елементу його економічної політики, що передбачав запровадження тарифів у рамках надзвичайних повноважень глави держави.

Як повідомлялося, запроваджені президентом Дональдом Трампом глобальні зовнішньоторговельні тарифи було визнано незаконними і заблоковано федеральним торговим судом США.

Джерело: https://apnews.com/live/donald-trump-news-updates-5-29-2025?utm_source=copy&utm_medium=share