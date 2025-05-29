Інтерфакс-Україна
Події
18:43 29.05.2025

ПРООН передала українським рятувальникам 16 підводних дронів DeepTrekker

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Церемонія передачі рятувальникам 16 дронів для підводного розмінування DeepTrekker, які були придбані у рамках Програми розвитку ООН (ПРООН), відбулася в Черкаській області, повідомили в пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у четвер.

"У рамках заходу партнери ПРООН офіційно передали рятувальникам сертифікат на 16 сучасних безпілотних підводних систем (UUS) – дистанційно керовані апарати (ROV), які здатні занурюватися на глибину до 300 метрів і працювати навіть в умовах низької видимості. Їх використання дозволить рятувальникам ідентифікувати вибухонебезпечні предмети на безпечній відстані, що суттєво знижує ризик для особового складу", - йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Крім того, 32 водолаза ДСНС з усіх регіонів України завершили навчальний курс з управління підводними дронами, роботи з сучасним обладнанням та алгоритмами дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів (ВНП).

У заходах взяли участь заступник Голови ДСНС України Олексій Мігрін, заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний, представники Головного управління протимінної діяльності Міноборони, Черкаської ОВА, представники зі співробітництва з гуманітарних питань Посольства Франції в Україні, а також Програми розвитку ООН (ПРООН).

Теги: #deeptrekker #дснс #проон

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