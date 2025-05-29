Контакти Сибіги з американською стороною очікуються "досить скоро" - речник МЗС

Контакти міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з американською стороною очікуються досить скоро, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, додавши, що не може надати поки що більше інформації.

"Контакти між міністром та американською стороною очікуються досить скоро. Я не можу вдаватися в подробиці. Думаю, ви скоро отримаєте більше інформації, але так, певні контакти плануються", - сказав Тихий під час прямого ефіру в соцмережі Х у четвер.

Речник наголосив, що Україна веде регулярний, послідовний діалог з США тому українська та американська сторони "постійно перебувають у діалозі на всіх рівнях".

"Досить скоро буде контакт між міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та американською стороною. Я не буду вдаватися в подробиці, тому що це звичайна дипломатична практика тримати деякі речі в таємниці, перш ніж вони стануть публічними", - додав Тихий.