АОЗ запускає нову модель закупівель дронів для ЗСУ

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Агенція оборонних закупівель (АОЗ) презентувала оновлену модель постачання безпілотників для Збройних сил України.

Як повідомляє пресслужба АОЗ, мета — створити прозорий, конкурентний і передбачуваний ринок для вітчизняних виробників, забезпечивши стабільне та швидке постачання техніки для фронту. Захід відбувся онлайн.

Ключові представлені зміни:

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Зазначається, що серед нововведень — обов’язкова верифікація постачальників: перевірка на зв'язки З Рф, Іраном, Білоруссю та аналіз виробничих потужностей. АОЗ також підготувала покрокову інструкцію для постачальників — від верифікації до контракту.

Сам документ, як і анкета верифікації, доступні на сайті Агенції.