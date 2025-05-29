13:12 29.05.2025
АОЗ запускає нову модель закупівель дронів для ЗСУ
Фото: https://t.me/zedigital
Агенція оборонних закупівель (АОЗ) презентувала оновлену модель постачання безпілотників для Збройних сил України.
Як повідомляє пресслужба АОЗ, мета — створити прозорий, конкурентний і передбачуваний ринок для вітчизняних виробників, забезпечивши стабільне та швидке постачання техніки для фронту. Захід відбувся онлайн.
Ключові представлені зміни:
- Прямі договори для унікальних дронів
- Рамкові угоди для конкурентних закупівель FPV-дронів
- DOT-Chain Defence — маркетплейс, де військові самі обирають техніку
Зазначається, що серед нововведень — обов’язкова верифікація постачальників: перевірка на зв'язки З Рф, Іраном, Білоруссю та аналіз виробничих потужностей. АОЗ також підготувала покрокову інструкцію для постачальників — від верифікації до контракту.
Сам документ, як і анкета верифікації, доступні на сайті Агенції.