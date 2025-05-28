Інтерфакс-Україна
Події
23:38 28.05.2025

Документ України містить чіткі кроки до припинення вогню та миру, всі чекають на "меморандум" РФ – радник Зеленського

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"Меморандум" РФ повинен сприяти миру, а не досягненню пропагандистських цілей, заявив радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин в дописі на платформі X в середу.

"Наш український документ з чіткими кроками до припинення вогню та миру вже в руках росіян. Документ їм передано. Вони його отримали, без жодних відмовок. Тепер м'яч на їхньому полі - всі чекають на їхній так званий "меморандум". Вони обіцяли його передати, і не тільки нам", написав Литвин.

Президентський радник звернув увагу на те, що надсилання документа надто затяглося, а його зміст потребуватиме аналізу з огляду на мету переговорів України з РФ.

"Треба подивитися, який креатив росіяни вклали у свій "меморандум", і підготуватися до предметної зустрічі. Врешті-решт, він покликаний сприяти миру, а не служити пропагандистським цілям. Але це залежить від росіян, чи ставитимуться вони до нього серйозно, чи ні", - написав Литвин.

Джерело: https://x.com/dmtrltvn/status/1927814569918861329

Теги: #меморандум #переговори #рф

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