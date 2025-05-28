Інтерфакс-Україна
Події
22:34 28.05.2025

Одна людина загинула внаслідок ворожого авіаудару в Сумській області - ДСНС

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Співробітники ДСНС деблокували тіло загиблої жінки внаслідок російського авіаудару в Сумській області, повідомляє ДСНС України в Телеграм у середу.

"28 травня ворог завдав чергового авіаційного удару по одному з населених пунктів Есманської громади. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Під час проведення пошукових робіт рятувальники деблокували з-під завалів тіло 74-річної жінки, - поінформувала ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/43392

Теги: #сумська #атака #рф #жертва

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