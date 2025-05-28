Інтерфакс-Україна
Події
20:24 28.05.2025

Податковий університет у Ірпені відбудують за проєктом канадської компанії Stantec

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Податковий університет у Ірпені відбудують за проєктом канадської компанії Stantec
Фото: https://competition.dpu.edu.ua/

Переможцем міжнародного архітектурного конкурсу на дизайн-проєкт відбудови головного корпусу Державного податкового університету в Ірпені, зруйнованого під час бойових дій, оголошено архітектурну компанію Stantec (Канада).

"Відбудова головного корпусу університету — не лише питання інфраструктури. Ми хочемо, щоб це був справді сучасний кампус — інноваційне й комфортне місце для навчання, досліджень та студентського життя. Водночас для нас важливо залучити міжнародний досвід, щоб спиратися не лише на власне бачення, а й на кращі світові та українські практики. Ми щиро раді, що перемогу здобула канадська компанія Stantec — її підхід і бачення повністю відповідають нашим прагненням щодо майбутнього університету", - прокоментував виконуючий обов’язки ректора ДПУ Дмитро Серебрянський під час презентації результатів конкурсу у середу в Києві.

Як повідомлялось, понад половину будівель ДПУ було пошкоджено невесні 2022 року внаслідок активних бойових дій та часткової окупації Ірпеня російськими військовими. Зокрема був повністю зруйнований його головний адміністративний корпус. Попри це, навчальний процес було продовжено завдяки швидко проведеному дрібному ремонту, однак у майбутньому університет гостро потребує повноцінного відновлення.

У листопаді 2024 року ДПУ спільно з американськими партнерами (які представляють архітектурну спільноту з Каліфорнії, США) оголосив відкритий міжнародний архітектурний конкурс на найкращий дизайн-проєкт для нового головного корпусу. Для участі в конкурсі зареєструвалися 497 заявників із 86 країн, з яких у підсумку було подано 49 проєктів із 18 країн світу, українських проєктів було подано пять.

"Журі одноголосно погодилося, що концепт "Навчання під деревами" від Stantec створює гостинну атмосферу, яка поєднує місто, університет та ліс на краю кампусу. Щиро вірю, що цей проєкт надихатиме і стане сучасним простором для майбутніх поколінь студентів в Ірпені", — представила проєкт-переможець голова журі та головна архітекторка кампусу UC Berkeley (США) Венді Хілліс.

Третє місце жюрі присудило проєкту Peace and Renewal (Мир та Оновлення) американського архітектора Брайана Роі (Bryan Roi) з Ellenzweig, друге - українському Platonic Academy архбюро Anton Kuzmin.

"Для нас є великою привілеєю зробити свій внесок у створення простору, який буде надихати, "зцілювати" та "мріяти" про краще майбутнє для українців, через силу освіти, спільноти та дизайну", - зазначив дизайн директор компанії Stantec Дейс Вонг.

Як повідомив Серебрянський, у наступні півроку ДПУ вестиме активний діалог із компанією-переможцем Stantec для обговорення всіх деталей дизайн-проєкту адміністративного корпусу. Паралельно буде йти робота по пошуку української компанії-партнера, яка  адаптуватиме проєкт згідно вітчизняних будівельних вимог. Терміни відбудови поки що не визначено, адже спершу має відбутися етап розробки детальної проєктно-будівельної документації. Лише після цього розпочнеться підготовка до безпосередньої відбудови.

Щодо джерел відбудови, Серебрянський повідомив, що розрахунок на донорські кошти, постійний діалог з потенційними партнерами йде з 2022 року.

Окрім адміністративних функцій, відбудований корпус слугуватиме простором для роботи студентських організацій та самонавчання студентів. Згідно з концептом, мова про створення нової енергоефективної, інклюзивної будівлі площею біля 15 тис.кв.м, з декільками обладнаними конференц-залами з емністю до 1 тис місць. Опитані "Інтерфакс-Україна" експерти оцінюють такий проєкт від $50 млн.

Державний податковий університет (ДПУ) — один з провідних університетів України, що розташований в м. Ірпінь (Київська область), базовий навчальний заклад Державної податкової служби України. Підпорядкований Міністерству фінансів України. Надає освіту фахівцям у галузі економіки, оподаткування та фінансів, також готує фахівців для правоохоронних органів, які відповідають за боротьбу з корупцією в державних установах. Наразі в ДПУ навчається близько 5000 студентів. З 9 грудня 2022 року посаду в.о. ректора ДПУ займає Дмитро Серебрянський.

Stantec — міжнародна компанія зі штаб-квартирою в Едмонтоні (Канада), що надає комплексні рішення у сферах планування, інженерії, архітектури, дизайну інтер’єрів і ландшафтів, екології, геодезії, управління проєктами та економіки. Фахівці Stantec реалізують інфраструктурні та об'єктні проєкти по всьому світу, поєднуючи інновації з глибоким розумінням місцевого контексту. Серед найвідоміших міжнародних і канадських проєктів компанії — розширення Панамського каналу, проєктування Міжнародного аеропорту Ванкувера, а також одного з терміналів аеропорту Торонто.

 

Теги: #виш #відбудова #податкова

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