Умєров: EUR5 млрд допомоги від ФРН підуть на далекобійне озброєння, ППО та інвестиції в український ОПК

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що пакет військової допомоги від Федеративної республіки Німеччина на 5 мільярдів євро буде направлений, зокрема, на закупівлю українських далекобійних засобів, виробництво засобів протиповітряної оборони та закупівлю медичного обладнання.

"Провів важливу зустріч з моїм колегою і другом, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Маємо конкретні результати — рішення, які суттєво посилюють нашу оборону. Німеччина оголосила про пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Фінансування вже схвалене Бундестагом", написав він у Телеграмі у середу.

Умєров уточнив, що був підписаний Лист про намір, згідно з яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на "сотні мільйонів" євро. Також був підписаний контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них на загальна вартість контракту EUR2.2 млрд. Крім того, Німеччина профінансує купівлю медичного обладнання українського виробництва.

В свою чергу, Міноборони ФРН повідомило, що Німеччина також продовжить постачання боєприпасів.

"На додаток до вже обіцяних на 2025 рік поставок артилерійських боєприпасів, будуть поставлені додаткові пакети боєприпасів для різних систем озброєнь, в тому числі для важливих систем протиповітряної оборони. Німеччина також надасть Україні додаткові системи наземного озброєння та стрілецьку зброю", - повідомили на сайті відомства.

Як повідомляється, Німеччина вбачає "свою відповідальність не лише в тому, щоб самій надавати підтримку, але й у тому, щоб звертатися до інших країн".

"Разом з міністром закордонних справ Йоганном Вадефулом міністр оборони Пісторіус хоче сприяти спільним зусиллям з партнерами, зокрема в галузі протиповітряної оборони. Ініціатива "Негайні дії з протиповітряної оборони", яка вже зібрала близько одного мільярда євро, тепер має стати "Невідкладними діями з протиповітряної оборони" - іншими словами, постійними зусиллями усіх партнерів, спрямованими на посилення протиповітряної оборони України", - повідомили в Міноборони ФРН.