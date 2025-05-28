Україна готова до зустрічі з РФ на рівні лідерів, якщо рішення може бути обговорено без технічних зустрічей, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Володимиром Путіним, якщо рішення щодо припинення вогню може бути обговорено одразу без попередніх технічних зустрічей.

"Якщо наше рішення може бути обговорено одразу без технічних зустрічей на рівні лідерів – ми готові без технічної зустрічі зустрічатись одразу на рівні лідерів. Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч – мені все одно. Я готовий до будь-якого формату", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 27-го травня.

Однак президент вважає, що одна зустріч точно буде технічною.

"Ми готові зустрічатись на рівні лідерів. І американська сторона це знає, і російська сторона це знає. Ми готові до формату Трамп–Путін–я, і ми готові до формату Трамп–Путін, Трамп–Зеленський і потім втрьох", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що є речі, які залежать не тільки від України і від РФ. Наприклад, у питанні ceasefire хороша зустріч – США, Росія, Україна, оскільки хтось повинен моніторити, а Україна довіряє Америці та їхнім військовим розвідкам.

"Якщо якась зустріч, наприклад, про гарантії безпеки - я дуже хочу, щоб були європейці. Це про те, що вони будуть давати ці гарантії безпеки. Вони сьогодні єдині, хто вже декларував, що вони готові підтримати Україну. Наприклад, українську армію, фінансами і зброєю", - наголосив Зеленський.