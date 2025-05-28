Інтерфакс-Україна
Події
10:09 28.05.2025

РФ накопичує більше 50 тис. військових на сумському напрямку – Зеленський

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РФ накопичує більше 50 тис. військових на сумському напрямку – Зеленський

Російські окупанти роблять постійні наступальні дії на фронті, проте їм не вдалося здійснити великої операції, зараз вони накопичують більше 50 тисяч військових на сумському напрямку, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Так само зараз на сумському напрямку вони накопичують війська. Більше 50 тисяч. Ми розуміємо. Але у нас там є успіхи. Сьогодні (27-го травня – ІФ-У) взяли, наприклад, 8 полонених в районі Тьоткіно (селище в Курській області РФ – ІФ-У)", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За словами президента, на покровському напрямку, у Костянтинівці, "у нас були проблеми, але були успішні бої". За останні дві доби (станом на 27 травня) Сили оборони відтіснили росіян на 4 км на Костянтинівці.

Зеленський зауважив, що росіяни не можуть повністю "зняти всі свої війська з покровського напрямку". "Так само як вони не могли перекинути всі війська на покровський напрямок, щоб захопити Покровськ", - додав він.

Президент також повідомив, що є диверсійні операції росіян в Сумській області і є відповіді ЗСУ.

Окрім того, за його словами, росіяни будуть робити все, щоб перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області, проте поки що їм це не вдається. Також вони хочуть захопити Покровськ Донецької області.

"Що стосується Сумського напрямку. Їхні найбільші, найсильніші війська сьогодні знаходяться на Курському напрямку. Для виштовхування наших військ з Курщини і для того, щоб підготувати наступальні дії на Сумщину. Для будівництва цієї буферної зони, яку вони так називають, в 10 кілометрів вглиб України. Я думаю, що вони розуміють, що їм не вистачає цих можливостей", - пояснив Зеленський.

Він також повідомив, що українські сили в Курській області "вийшли з одного напрямку, увійшли на Курщині в інший напрямок". "Там є у наших хороше напрацювання", - додав президент.

"Є в них (росіян – ІФ-У) деякі фантасти, які продовжують говорити про Херсонську наступальну операцію через річку. Але зрозуміло, що це саме ті говорять – не впевнений, що в тверезому стані – росіяни, яким все одно скільки там людей загине. Форсувати річку, ми розуміємо, що це таке на Херсонщині, сьогодні абсолютно неможливо", - резюмував глава держави.

Теги: #сумський_напрямок #військові_рф

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