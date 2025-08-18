Інтерфакс-Україна
18.08.2025

Російський військовий розстріляв цивільного на покровському напрямку – прокуратура

Російський військовий на покровському напрямку розстріляв цивільного, розпочато розслідування воєнного злочину, повідомив Офіс генерального прокурора.

"В одному з телеграм-каналів опубліковано відео, на якому в районі Родинського Покровського району військовослужбовець зс рф з білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі. У подальшому він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у понеділок. 

Повідомляється, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування.

Зазначається, що проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

