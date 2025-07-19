ГУР МОУ: Вбивство власних бійців ― поширена практика "мотивації" серед командирів армії РФ

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України розповіли, як в армії-агресорці поводяться з власними бійцями.

"У радіоперехопленні, здобутому українськими розвідниками, командир одного з підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту держави-агресора наказує стратити пораненого бійця цієї ж бригади", - йдеться у повідомленні ГУР у суботу.

"Пристрелите его на..й! В морской пехоте больных нет ― есть живые и есть мертвые. Других вариантов у него нету. Приказываю пристрелить, если дальше не пойдет", ― наводить ГУР висловлювання російського командира.

У повідомленні розвідників зазначається, що вбивство власних бійців ― поширена практика "мотивації" серед командирів армії держави-агресора. Погроза розстрілом ― єдиний спосіб, за допомогою якого російські командири змушують особовий склад виконувати бойові завдання.

Як повідомлялося, 155-та бригада морської піхоти військ РФ відома вчиненням воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту.

Нещодавно фахівці ГУР МО України зафіксували черговий воєнний злочин цієї бригади ― наказ на вбивство та обезголовлення українських військовополонених.