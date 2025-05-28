Інтерфакс-Україна
Події
08:22 28.05.2025

Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 52 од. автотехніки - Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 52 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів, 4 танка, 2 бронемашини, 18 артсистем, 65 БПЛА, а також 52 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 983890 (+1050) осіб, танків ‒ 10864 (+4) од, бойових броньованих машин ‒ 22644 (+2) од, артилерійських систем – 28355 (+18) од, РСЗВ – 1397 (+0) од, засоби ППО ‒ 1171 (+0) од, літаків – 372 (+0) од, гелікоптерів – 336 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37918 (+65), крилаті ракети ‒ 3265 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 49959 (+52) од, спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)", - сказано в повідмоленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0gLK93os5EDbsoPPesqwiKs2asyv38EkT39WF3yNNqDX8XbSKMaG1AYiQToqikYWyl

Теги: #генштаб #втрати #рф

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