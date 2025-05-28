28 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1190 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1190 RUSSIAN AGRESSION

28 травня в Україні відзначають Всеукраїнський день краєзнавства, День поліцейського офіцера громади.

Також сьогодні Всесвітній день голоду, Міжнародний день дій за здоров’я жінок, у США – День гамбургера, Всесвітній день видри, Всесвітній день розсіяного склерозу.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Микити, єпископа Халкидонського.

Всеукраїнський день краєзнавства

Відзначається щорічно, запроваджено відповідно до рішення VI з’їзду Національної спілки краєзнавців України, що відбувся 23.01.2017 р.

Мета цього свята – зробити доступною до широких мас історію, культуру та звичаї нашого народу.

Першу Всеукраїнську краєзнавчу конференцію було проведено у Харкові 100 років тому (28–31.05.1925).

День поліцейського офіцера громади

28 травня в Україні відзначають День громадського поліцейського. У цей день вшановують роботу поліцейських офіцерів громади, це день про те, як Україна змінює стратегію роботи поліції.

Всесвітній день голоду

Всесвітній день голоду є всесвітньо визнаним днем, який відзначається 28 травня кожного року з метою підвищення обізнаності про критичну проблему голоду та спонукання до колективних дій для його викорінення.

Всесвітній день видри

Кожного року останньої середи травня відзначається екологічне свято – Всесвітній день видри. Подію започаткував Міжнародний фонд виживання видр.

Всесвітній день видр – це щорічна подія, присвячена підвищенню обізнаності про потреби збереження видр, життєво важливої частини водних екосистем у всьому світі. Цей день привертає увагу до проблем, з якими стикаються ці тварини, і заохочує до дій, спрямованих на захист їхнього майбутнього.

День міжнародної амністії

День міжнародної амністії відзначають 28 травня. Заснований юристом із Британії Пітером Бененсоном.

28 травня 1961 року газета The London Observer опублікувала його статтю про амністію. У ній Бененсон запропонував суспільству влаштувати акції протесту проти ув'язнення за політичні та релігійні погляди. Цього ж року представники семи країн заснували рух під назвою "Міжнародна амністія", а згодом було ухвалено рішення щорічно відзначати День міжнародної амністії.

Міжнародний день дій за здоров'я жінок

Міжнародний день дій за здоров'я жінок відзначається щорічно 28 травня. Цього дня 1987 року в Коста-Ріці провели Міжнародну нараду з теми репродуктивного здоров'я жінок. Там учасники ухвалили рішення відзначати цю дату, щоб привертати увагу до права жінки на сексуальне і репродуктивне здоров'я та його захист. Ідею підтримали представники охорони здоров'я з різних країн і громадські організації.

Всесвітній день розсіяного склерозу

Кожного року останньої травневої середи світ відзначає Всесвітній день розсіяного склерозу. Подію започаткувала Міжнародна федерація товариств розсіяного склерозу.

Всесвітній день розсіяного склерозу є глобальною ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про розсіяний склероз, хронічне і потенційно виснажливе захворювання, яке вражає багатьох людей у всьому світі.

Розсіяний склероз являє собою аутоімунне захворювання, яке у результаті пошкоджує нерви людини, головний та спинний мозок. Він характеризується пошкодженням мієліну, захисної оболонки, яка оточує нервові клітини, що порушує зв’язок між мозком і тілом.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Дмитра Левчука (1900–1977), українського публіциста, журналіста, діяча гетьманського руху (США);

100 років від дня заснування в Празі (1925) Музею визвольної боротьби українського народу;

100 років від часу проведення у Харкові (28–31.05.1925) Першої Всеукраїнської краєзнавчої конференції;

70 років від дня народження Володимира Володимировича Недяка (1955), українського художника, мистецтвознавця, видавця, фотожурналіста, історика, етнографа, режисера кіно і телебачення, збирача українських старожитностей, засновника приватного історико-етнографічного музею "Козацькі землі України";

30 років від дня відкриття в Тернополі (1995) пам’ятника І. Франку;

30 років від дня відкриття (1995) пам’ятника вченому І. Пулюю в с. Гримайлове (Тернопільська обл.).

Ще цього дня:

1918 - Вірменія та Азербайджан проголосили державну незалежність;

1923 - Генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани де завгодно і коли їм це заманеться;

1957 - У США засновано Національну академію грамзапису, яка вручає одну з найпрестижніших премій у світі музики - "Греммі";

1959 - Американські вчені провели успішний запуск у космос із поверненням двох мавп, Айбл і Бейкер, на ракеті АМ-18;

1985 - Команда київське "Динамо" забила свій 2000-й гол;

2009 - У Києві відкрили Культурно-просвітницький центр "Alex Art House";

Церковне свято:

День пам'яті преподобного Микити сповідника, єпископа Халкидонського.

Микита жив у Греції, у VIII столітті. Він з юності вирішив присвятити життя Богу. У писаннях сказано, що Микита вирізнявся особливим милосердям, ніколи не відмовляв у допомозі, постійно допомагав сиротам, вдовам, бідним людям і мандрівникам.

У 762 році він став єпископом Халкидонським і обіймав цю посаду майже півстоліття. Коли імператор Лев Вірменин почав гоніння на християн, то єпископ Халкидонський виступив проти правителя та іконоборчої єресі. За що був засуджений, а потім опинився на засланні. Там він і помер. Біля могили святого не раз відбувалися чудесні зцілення, але де зараз знаходяться мощі - невідомо.

Іменини: Микита.