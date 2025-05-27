СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат

Служба безпеки України та правоохоронні органи Польщі ліквідували транснаціональний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення та продажу важких психотропів, повідомляє пресслужба СБУ.

"За результатами спецоперації в обох державах затримано 10 учасників міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину. Як свідчать наявні дані, щомісячний "прибуток" фігурантів перевищував 100 тис. доларів США", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі СБУ в вівторок.

За матеріалами справи, для прихованого ввезення прекурсору до України фігуранти ховали його в ємностях з дитячим харчуванням та кормом для тварин, які доправляли спільникам в країні через рейсові автобуси або поштові сервіси. Середня вага "передачі" становила 5 кг – це 50 тис. пігулок заборонених препаратів, до складу яких входить прекурсор псевдоефедрин. Після отримання контрабанди фігуранти збували частину "товару" через мережу дилерів. Також прекурсори залишали у нарколабораторії на Дніпропетровщині, де з них виготовляли амфетамін.

За інформацією, співробітники СБУ спільно з польськими правоохоронцями задокументували функціонування наркотрафіку, встановили всіх його учасників і одночасно затримали їх під час спецоперації. Шістьох фігурантів затримали на території ЄС, ще чотирьох, разом із організатором угруповання, – у Запоріжжі та Кривому Розі.

"За даними слідства, організаторами наркотрафіку виявились двоє братів із Запоріжжя. Один з них на початку 2022 року виїхав до ЄС, де сформував закордонне "крило" угруповання, яке відповідало за контрабанду прекурсорів в Україну. При цьому його брат залишився у Запоріжжі, щоб координувати "імпорт" заборонених речовин та їхній продаж у різних регіонах нашої держави", - повідомляють правоохоронці.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів в Україні та ЄС виявлено підготовлені до продажу прекурсори та вироблені з них психотропи, а також обладнання для синтезу наркотичних речовин. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо оголошення їм про додаткову підозру за створення та участь у злочинній організації. Затриманих за кордоном фігурантів притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства країн ЄС.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за координації Головного слідчого управління СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури.