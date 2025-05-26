Угода про припинення вогню в Секторі Гази готова, ХАМАС потрібно прийняти її - Віткофф

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив телеканалу CNN, що в його розпорядженні є угода про перемир'я в Секторі Гази, і що угрупованню ХАМАС треба схвалити її.

"Ізраїль погодиться на тимчасове припинення вогню, угоду щодо заручників, за якої повернуть половину живих і половину загиблих заручників. Це призведе до серйозних переговорів для пошуку шляху до постійного припинення вогню, а я керуватиму цим процесом. Угода - на столі. ХАМАС треба погодитися", - сказав Віткофф.

Він уточнив, що ХАМАС ще не отримала документ з умовами.

Одночасно він спростував інформацію, що раніше з'являлася в західних ЗМІ, нібито ХАМАС прийняла угоду, за якої угруповання відпустить 10 заручників в обмін на 70 днів перемир'я. "Те, що я бачив, абсолютно неприйнятно", - наголосив Віткофф, зазначивши, що ці ідеї не мають до нього стосунку.

Тим часом палестинський чиновник, знайомий із перебігом переговорів, заявив CNN, що ХАМАС погодилася на пропозиції Віткоффа. Але він не уточнив деталей передбачуваної угоди.

Телеканал нагадує, що заяви Віткоффа прозвучали на тлі розширення операції Ізраїлю в Секторі Гази. Так, неназваний представник ізраїльських військових сказав CNN у понеділок, що Ізраїль протягом двох місяців планує зайняти 75% анклаву.

У травні Ізраїль почав у Газі широкомасштабну наземну операцію "Колісниці Гідеона". На пресконференції 22 травня ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху повідомив, що під час операції Армія оборони Ізраїлю забезпечить постачання продовольства в Газу для подолання гуманітарної кризи й організує переміщення жителів Гази на південь у пункти тимчасового розміщення, а американські компанії відкриють пункти розподілу допомоги. Зі свого боку, у ЦАХАЛ проведення операції пояснили "необхідністю повного розгрому угруповання ХАМАС і звільнення заручників".