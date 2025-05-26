РФ з лютого 2022 р. вчинила 836 злочинів проти журналістів та медіа в Україні - ІМІ

Росія за три роки та три місяці з початку повномасштабного вторгнення скоїла 836 злочини проти журналістів та медіа в Україні, зокрема з початку 2025 р. четверо медійників загинули внаслідок російської агресії, зафіксовано 3 кібератаки, повідомляє Інститут масової інформації (ІМІ) з посиланням на власний моніторинг.

"За три роки та три місяці з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 836 злочини проти журналістів та медіа в Україні. Такими є дані Моніторингу російських злочинів проти журналістів та медіа, що здійснює Інститут масової інформації з першого дня вторгнення РФ в Україну", - повідомляється на сайті ІМІ у понеділок.

За даними ІМИ, за квітень – травень загинули четверо медійників:

Володимир Коцур – військовий, спортивний журналіст. Про його загибель стало відомо 29 квітня 2025 року. До лав ЗСУ долучився після повномасштабного вторгнення Росії. Працював у виданнях "Спорт-Експрес в Україні", "Український футбол" та "Команда".

В’ячеслав Кобржицький – військовий, автоспортивний коментатор Setanta, про загибель стало відомо 1 травня 2025 року, загинув на Донеччині.

Василь Довбуш – військовий, колишній медійник ТРК "Люкс" та 24 каналу. Загинув 6 травня 2025 року під час виконання бойового завдання у Сумській області біля села Могриця.

Богдан Лисенко – загинув у боях на запорізькому напрямку 13 квітня 2025 року. Його журналістська діяльність охоплювала десятки публікацій у всеукраїнських та регіональних медіа – "Факти", "КП в Україні", "Субота", "Ехо".

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні вже 106 медійників, з них 12 - під час виконання журналістської професійної діяльності.

Повідомляється також, що за квітень – травень 2025 р. ІМІ зафіксував три випадки кібератак на журналістів та медіа. Так, "Українська правда" повідомила, що 9 травня зловмисники, скориставшись поштовим сервісом для розсилки листів Клубу УП, від імені медіа розсилають листи з російським спамом. У листі нібито від УП росіяни вітають українців зі своїм днем перемоги, який вони називають "нашей общей Победой". Напередодні Дня памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу, який відзначають 18 травня, зазнав зламу сайт Кримськотатарського Ресурсного Центру, який фіксує злочини РФ. Фішингового листа зі шкідливим файлом, який збирає дані про систему, отримала представниця ІМІ Валентина Троян.