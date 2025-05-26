Інтерфакс-Україна
Події
20:10 26.05.2025

РФ з лютого 2022 р. вчинила 836 злочинів проти журналістів та медіа в Україні - ІМІ

2 хв читати
РФ з лютого 2022 р. вчинила 836 злочинів проти журналістів та медіа в Україні - ІМІ

Росія за три роки та три місяці з початку повномасштабного вторгнення скоїла 836 злочини проти журналістів та медіа в Україні, зокрема з початку 2025 р. четверо медійників загинули внаслідок російської агресії, зафіксовано 3 кібератаки, повідомляє Інститут масової інформації (ІМІ) з посиланням на власний моніторинг.

"За три роки та три місяці з початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 836 злочини проти журналістів та медіа в Україні. Такими є дані Моніторингу російських злочинів проти журналістів та медіа, що здійснює Інститут масової інформації з першого дня вторгнення РФ в Україну", - повідомляється на сайті ІМІ у понеділок.

За даними ІМИ, за квітень – травень загинули четверо медійників:

Володимир Коцур – військовий, спортивний журналіст. Про його загибель стало відомо 29 квітня 2025 року. До лав ЗСУ долучився після повномасштабного вторгнення Росії. Працював у виданнях "Спорт-Експрес в Україні", "Український футбол" та "Команда".

В’ячеслав Кобржицький – військовий, автоспортивний коментатор Setanta, про загибель стало відомо 1 травня 2025 року, загинув на Донеччині.

Василь Довбуш – військовий, колишній медійник ТРК "Люкс" та 24 каналу. Загинув 6 травня 2025 року під час виконання бойового завдання у Сумській області біля села Могриця.

Богдан Лисенко – загинув у боях на запорізькому напрямку 13 квітня 2025 року. Його журналістська діяльність охоплювала десятки публікацій у всеукраїнських та регіональних медіа – "Факти", "КП в Україні", "Субота", "Ехо".

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні вже 106 медійників, з них 12 - під час виконання журналістської професійної діяльності.

Повідомляється також, що за квітень – травень 2025 р. ІМІ зафіксував три випадки кібератак на журналістів та медіа. Так, "Українська правда" повідомила, що 9 травня зловмисники, скориставшись поштовим сервісом для розсилки листів Клубу УП, від імені медіа розсилають листи з російським спамом. У листі нібито від УП росіяни вітають українців зі своїм днем перемоги, який вони називають "нашей общей Победой". Напередодні Дня памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу, який відзначають 18 травня, зазнав зламу сайт Кримськотатарського Ресурсного Центру, який фіксує злочини РФ. Фішингового листа зі шкідливим файлом, який збирає дані про систему, отримала представниця ІМІ Валентина Троян.

 

Теги: #війна #медіа #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:46 26.05.2025
Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

18:55 26.05.2025
МЗС: організований РФ пісенний конкурс "Интервидение-2025" є інструментом пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики

МЗС: організований РФ пісенний конкурс "Интервидение-2025" є інструментом пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики

15:52 26.05.2025
РФ виключила участь американської сторони в переговорах e Стамбулі в останню хвилину - Сибіга

РФ виключила участь американської сторони в переговорах e Стамбулі в останню хвилину - Сибіга

13:58 26.05.2025
Сибіга: Ми справді хочемо завершення війни цього року

Сибіга: Ми справді хочемо завершення війни цього року

06:19 26.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

06:12 26.05.2025
Пропозиції РФ щодо припинення вогню залишаться вимогами капітуляції України - ISW

Пропозиції РФ щодо припинення вогню залишаться вимогами капітуляції України - ISW

22:23 25.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 135 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 135 ворожих атак - Генштаб

21:53 24.05.2025
Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

Трамп: Армія США переймає досвід використання дронів у війні в Україні

23:17 23.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

06:19 23.05.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Росіяни готують нові наступальні операції - Зеленський

Зеленський доручив значно збільшити українське виробництво дронів

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

МЗС: організований РФ пісенний конкурс "Интервидение-2025" є інструментом пропаганди та засобом відбілювання агресивної політики

Омбудсман розповів про складнощі паспортизації вихованців київського центру реабілітації, евакуйованих до Німеччини

ОСТАННЄ

Україна готова стати ключовим енергетичним хабом для Азербайджану в Європі - Сибіга

Угода про припинення вогню в Секторі Гази готова, ХАМАС потрібно прийняти її - Віткофф

Україна вважає незаконними спроби венесуельського режиму провести фейкові вибори в регіоні Ессекібо - МЗС

Зеленський доручив значно збільшити українське виробництво дронів

Німеччина може ініціювати припинення фінансування Словаччини з боку ЄС

Верховний комісар ООН з прав людини закликав припинити щоденні вбивства і руйнування в Україні

Латвія передає Україні ще 1500 дронів - міністр оборони

Зеленський призначив голів восьми райдержадміністрацій Києва – розпорядження

Зустріч восьми країн ОПЕК+ перенесено на 31 травня

Викрито депутата облради на організації незаконного перетину кордону ухилянтами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА