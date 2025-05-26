Інтерфакс-Україна
Події
14:56 26.05.2025

Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

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Омбудсман: Можливість притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ залежить від міжнародної підтримки

Ефективність документування воєнних злочинів РФ та можливість притягнення винних до відповідальності залежить від рівня підтримки міжнародних партнерів, заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ефективність документування воєнних злочинів рф й, особливо, перспектива реалізації механізмів відповідальності (МКС, Спецтрибунал) безпосередньо залежить від рівня й характеру міжнародно- правової підтримки з боку західних партнерів", - сказав Лубінець в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" у відповідь на запитання про те, чи існує загроза ефективному документуванню воєнних злочинів РФ через припинення фінансування розслідувань з боку США.

Як повідомлялося, оперативну групу, що базувалась в Єльському університеті (США) і займалась пошуком українських дітей, депортованих в РФ, позбавили фінансування в рамках скорочення федерального бюджету.

Пізніше з'явилася інформація, що внаслідок цього дані про 30 тисяч викрадених РФ українських дітей можуть зникнути назавжди. У зв'язку з цим американські законодавці від Демократичної партії заявили про намір закликати адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити програму, яка допомагає відслідковувати українських дітей і застосувати санкції для покарання винних у порушенні їх прав.

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив можливість відновлення ініціативи під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), яка відстежувала масову депортацію дітей з України, але стверджує, що дані про цих дітей не були втрачені і лишаються захищеними.

17 березня ЄС нібито підтвердив вихід США з групи моніторингу військових злочинів РФ в Україні. 18 березня президент України Володимир Зеленський відповідаючи на запитання кореспондента "Інтерфакс-Україна" повідомив, що доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі підготувати деталі щодо можливого виходу США з Міжнародного центру розслідування злочинів РФ проти України.

Заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра пояснила, що вихід США з Міжнародного центру розслідування злочинів РФ проти України ніяк не вплине на розслідування злочину агресії, оскільки США перебували у цій групі в статусі спостерігача.

28 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що інформації, що США відновили фінансування розслідування злочинів РФ проти України, немає.

Теги: #лубінець #воєнні_злочини

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