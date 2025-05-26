Інтерфакс-Україна
Події
11:03 26.05.2025

Петиція про продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу Спорту набрала необхідні голоси

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Петиція на сайті Київської міської ради із закликом відновити роботи з продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу Спорту набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 28 березня і станом на 26 травня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Правобережний швидкісний трамвай (ПШТ) є беззаперечною величезною транспортною артерією міста, яка перевозить близько 150 тисяч пасажирів в день і є життєво необхідною для мешканців Борщагівки і Відрадного, де мешкає більше 200 тисяч людей, однак в 2001 при тодішньому очільнику Києва О. Омельченку трамвайна мережа зазнала великих втрат, в тому числі була ліквідована і важлива лінія до Палацу Спорту, яка створювала цілісну картину для ПШТ, який забезпечував зв'язок віддалених районів з центру міста", - йдеться в тексті петиції.

У зв'язку з чим, заявники закликають міську владу якомога швидше повернутись до цього питання, знайти кошти на реалізацію і вже у 2025 році розпочати роботи з відновлення лінії до Палацу Спорту.

Теги: #трамвай #палац_спорту #петиція

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