В Херсонській області один загиблий, 4 поранених мирних мешканців за добу, пошкоджено 13 житлових будинків

Один мирний житель Херсонської області загинув, четверо дістали поранення внаслідок російської агресії за добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 6:00 понеділка.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, стільникову вежу та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення", - написав Прокудін в Телеграм.

За його словами, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Понятівка, Берислав, Білозерка, Нововоронцовка, Томарине, Станіслав, Томина Балка, Одрадокам'янка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Тягинка, Шляхове, Антонівка, Молодіжне, Осокорівка, Велетенське, Веселе, Гончарне, Дніпровське, Зміївка, Інгулець, Кізомис, Козацьке, Микільське, Новотягинка, Садове, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.