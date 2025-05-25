Інтерфакс-Україна
Події
15:30 25.05.2025

Спеціалісти ООН з прав людини засуджують нову смертоносну хвилю російських атак по всій Україні

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Спеціалісти ООН з прав людини засуджують нову смертоносну хвилю російських атак по всій Україні
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) повідомила, що масштабна та скоординована атака із застосуванням ракет і баражувальних боєприпасів у неділю підкреслює ризики для цивільного населення, яку становить застосування потужної вибухової зброї у густонаселених районах, повідомляє пресслужба ММПЛУ.

"З огляду на повідомлення про загибель або поранення 78 людей по всій країні, вчорашній напад трагічно демонструє постійний смертельний ризик для цивільного населення, пов’язаний з використанням потужної зброї у міських районах, зокрема тих, що розташовані далеко від лінії фронту", – заявила Даніель Белль, голова ММПЛУ. "Це ще одне доповнення до жахливих людських втрат, яких війна й надалі завдає цивільному населенню, і все більше сімей по всій країні оплакують свої втрати", - додала вона.

Застосування широкого спектру далекобійної зброї у міських районах істотно сприяло високій кількості жертв серед цивільних осіб у березні та квітні цього року. Попри те, що до останніх вихідних травневі показники були дещо нижчими, ніж у квітні, масштабна нічна атака із застосуванням далекобійної зброї та спричинені нею втрати призведуть до зростання кількості жертв за травень, наголосили в ММПЛУ.

Як повідомлялось, квітень став найсмертоноснішим серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року: щонайменше 209 осіб загинули, ще 1146 зазнали поранень, йдеться у останній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Теги: #атака_рф #ммплу #реакція

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